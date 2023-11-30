Первая киношкола короткого метра открылась в Алтайском крае

Первая пятидневная киношкола короткого метра открылась в Алтайском крае. Об этом журналистам рассказал президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский.





Проект реализуется гильдией при поддержке минкультуры Алтайского края. По словам Алешковского, проводится пятидневная школа, цель которой заключается в создании короткометражных фильмов и проведении программы мастер-классов.





«Мы рассчитываем, что это поможет составить представление о том, как правильно разрабатывать киноистории, как правильно их снимать и как их потом продвигать», — уточнил он.





Алешковский добавил, что школа проводится впервые. Гильдия дружит с Алтаем, поэтому использует этот регион как пилотный для запуска проекта, поделился президент объединения.





Алексей Алешковский также отметил, что в будущем проект школы короткометражного кино планируется реализовывать в других регионах России. Участниками киношколы будут сценаристы, студенты и преподаватели творческих профессий, профессионалы креативных индустрий и другие.









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