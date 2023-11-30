Суд отклонил апелляцию на продление ареста Беркович и Петрийчук

Срок содержания под стражей Беркович и Петрийчук был продлен в начале ноября до 10 января. В отношении театральных деятелей расследуется уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма, пропаганде терроризма.Отмечается, что защита и сами женщины жаловались, что после ареста следствие почти не проводило с ними работу. По словам адвоката Ксении Карпинской, за два месяца был допрошен один свидетель.Евгения Беркович и Светлана Петрийчук были задержаны в начале мая. Уголовное дело возбуждено из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», поставленный Беркович по сценарию Петрийчук. Постановка в 2022 году победила в двух номинациях престижной театральной премии «Золотая маска».