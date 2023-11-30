Представители 92 стран приняли участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме

Участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур — приняли представители 92 государств, передает пресс-служба форума.



Сообщается, что всего мероприятия деловой программы посетили более 1,3 тысячи человек.



Участники и спикеры форума представили 92 государства, в том числе страны Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки, Австралии.



В течение трех дней в рамках форума прошло 32 мероприятия деловой программы, участниками которой стали более 1,3 тысячи деятелей культуры, их посетили члены 51 официальной делегации, в составе которых присутствовали 34 профильных министра.



В рамках форума было подписано 23 соглашения, в том числе межведомственные документы о двустороннем сотрудничестве.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России