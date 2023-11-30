Подведены итоги конкурса «Мир джаза»

В Ростове-на-Дону подвели итоги XVIII Международного конкурса молодых исполнителей «Мир джаза», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Отмечается, что конкурс, основанный Кимом Назаретовым в 1990-м году, получил в 2011 году статус международного, его жюри возглавил народный артист России Игорь Бутман.



В этом году заявки на конкурс подали 52 исполнителя, 32 из которых были допущены к прослушиваниям. Свои таланты участники представили в номинациях «Медные духовые», «саксофон», «фортепиано», «Гитара», «Контрабас», «Барабаны».



«Каждый год "Мир джаза" открывает новые имена. В прошлом году мы дали Гран-при барабанщику Омару Саидову, и сейчас он очень востребован. Трубач Григор Паносян, занявший первое место, теперь играет в моем оркестре. Открытие этого года — баритон-саксофонист Константин Бойцов. Это все представители молодежи, которая очень мощно идет вперед. Конкурс в Ростове на-Дону — а это самый лучший джазовый конкурс в нашей стране — доказывает, что у нашего джаза прекрасное будущее», — отметил Бутман.



В этом году Гран-при конкурса было принято решение не присуждать.









Фото: пресс-служба Минкультуры России