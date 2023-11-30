Лауреатами конкурса «Московская реставрация» стали 28 участников

Лауреатами конкурса «Московская реставрация» в этом году стали 28 участников.



Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.



В число памятников культурного наследия, отмеченных премией, вошли павильоны ВДНХ № 1 «Центральный», № 31 «Геология» и № 51 «Мясная промышленность», Театр Эстрады, Фанагорийские казармы и доходный дом Натальи Тюляевой.





«Глядя на возрожденные шедевры, еще раз убеждаешься, что для наших реставраторов нет нерешаемых задач», — написал Собянин.



Мэр Москвы напомнил, что в столице развернута беспрецедентная программа сохранения культурного наследия. За 13 лет в Москве отреставрировано порядка 2,2 тысячи памятников архитектуры.



«Только за этот год выдали свыше 1,8 тыс. разрешений на проведение различных работ по сохранению памятников истории и культуры. А это значит, что впереди у специалистов этой отрасли новые проекты и новые победы. Спасибо всем лауреатам "Московской реставрации" за любовь к своему делу и нашему неповторимому городу, за высокий профессионализм, большой талант и искусство возвращать красоту», — указано в сообщении.









Фото: t.me/mos_sobyanin