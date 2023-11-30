Ольга Любимова наградила лучших педагогов детских школ искусств

«Мы понимаем, какой это невероятный труд. За каждым таким артистичным ребенком, который вкладывается, который не просто поет чисто и великолепно кладет мазок, который понимает, ради чего и зачем он делает, — за этим стоит невероятный труд педагога», — сказала министр культуры.Ольга Любимова выразила благодарность педагогам.«Хочется сказать вам огромные слова благодарности, потому что мы вас очень любим и очень ценим», — сказала министр.По итогам конкурсов лучшими детскими школами искусств признан Охтинский центр эстетического воспитания в Санкт-Петербурге и Детская школа искусств № 70 Кемеровского муниципального округа (Кемеровская область).«Лучшим преподавателем ДШИ» стала преподаватель изобразительного искусства Детской художественной школы № 1 городского округа Тольятти (Самарская область) Лариса Кабина.Министр культуры добавила, что ведомство подводит итоги нацпроекта «Культура», направленного на улучшение условий в школах искусств, оснащение ДШИ музыкальными инструментами.