На базе 290 библиотек в 74 регионах России открыты центры «Гений места».



Об этом рассказала статс-секретарь — заместитель министра культуры России Надежда Преподобная на ежегодном совещании руководителей федеральных и региональных библиотек России.



Проект «Гений места» реализуется с 2021 года в рамках программы «Придумано в России» и направлен на развитие креативных индустрий в регионах, развитие уникального культурного богатства страны. Центры «Гений места» предназначены для творческих людей, предпринимателей. Им доступна помощь кураторов, экспертов, специализированные книжные фонды, мероприятия разных форматов.





«Сейчас подводятся итоги приема заявок на включение новых библиотек в проект "Гений места" в 2024 году. Так, совсем скоро свой путь в проекте начнет следующий поток учреждений. Участвуют не только модельные библиотеки — это могут быть библиотеки разных уровней и статусов. К 2030 году будут действовать около 1000 таких точек концентрации талантов», — рассказала Надежда Преподобная.









Фото: пресс-служба Минкультуры России