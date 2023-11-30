На Ближнем Востоке заинтересовались контентом студии «Мечталет»

На Ближнем Востоке заинтересовались мультфильмами хабаровской анимационной студии «Мечталет» после показа проектов компании на выставке медиаиндустрии и контента в странах Ближнего Востока и Африки, передает пресс-служба регионального правительства.





«Заинтересованность нашим проектом выразили дистрибьюторы из Саудовской Аравии, Омана, Турции, Туниса, Индии, Малайзии и Узбекистана. На выставке также было подтверждено стратегическое сотрудничество с крупнейшим игроком территории — компанией MBC», — рассказали в правительстве.





Сообщается, что в следующем году зрители стран Ближнего Востока смогут увидеть проект на детском телеканале MBC3, а также на стриминговой платформе на нескольких языках.



Свои проекты на Dubai International Content Market 2023 представили шесть российских компаний. Студия «Мечталет» в настоящее время снимает сериал для детей о приключениях рюкзачков «Спина к спине».









Фото: Dubai International Content Market/YouTube