ВГИК заключил соглашение с Российской государственной детской библиотекой

Российская государственная детская библиотека и Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова заключили соглашение о сотрудничестве, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Документ подписали директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина и исполняющий обязанности ректора ВГИК Владимир Малышев.



Соглашение предусматривает взаимодействие между учреждениями в области пропаганды и воспроизводства культуры чтения и продвижения отечественной мультипликации через библиотеки, работающие с детьми.



В рамках соглашения в РГДБ пройдет серия мастер-классов и лекций преподавателей ВГИК, будут проходить регулярные показы анимационных работ студентов вуза. В дальнейшем мероприятия будут проходить и в библиотеках регионов.



«На самом деле сегодня мы лишь формализовали наше многолетнее сотрудничество с РГДБ и будем продолжать взаимодействие по приобщению подрастающего поколения к чтению с помощью мультфильмов», — цитирует Владимира Малышева пресс-служба Минкультуры.









Фото: пресс-служба Минкультуры России