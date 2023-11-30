В Минкультуры отметили рост нехватки кадров в сфере культуры в регионах

30.11.2023
В регионах отмечается рост нехватки кадров в сфере культуры.
Об этом на общественных слушаниях в Общественной палате сообщила статс-секретарь — заместитель министра культуры России Надежда Преподобная.
«В соответствии с данными мониторинга, который мы проводили в 2022 году, потребность субъектов Российской Федерации в работниках культуры на селе составляла более 14 тыс. (14 тыс. 394 специалиста). И, собственно, это бы повлекло выделение необходимого допфинансирования в размере свыше 13 млрд рублей на 6 лет. Но в этом году, в 2023-м, мы обновили мониторинг. И цифры у нас увеличились. У нас получилась потребность в людях непосредственно более 19 тыс. И на данном этапе цифра [необходимого дополнительного финансирования] составляет уже почти 18,5 млрд рублей», — приводит агентство
ТАСС слова Надежды Преподобной.
По словам замминистра, показатели будут уточняться в зависимости от того, когда будет принято решение по программе «Земский работник культуры». Надежда Преподобная отметила, что Министерство культуры поддерживает эту программу.
Фото: пресс-служба Министерства культуры России