Валерий Гергиев даст праздничные концерты в «Зарядье»

В Москве в преддверии Нового года пройдут концерты Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева, передает пресс-служба Благотворительного фонда Гергиева.



Сообщается, что праздничные концерты, ставшие доброй традицией, пройдут в концертном зале «Зарядье» 19 и 20 декабря.



В программу концерта 19 декабря войдут сюита «Шехеразада» Римского-Корсакова, Концерт для фортепиано с оркестром фа мажор Дж. Гершвина. Солистом выступит Борис Березовский, дирижер — Валерий Гергиев.



На 20 декабря запланирован новогодний концерт под руководством солиста и дирижера Лоренца Настурики-Гершовичи. В программе — произведения Штрауса, Кальмана, Легара, Дворжака, Дунаевского. Солисты — сопрано Ангелина Ахмедова и баритон Владислав Куприянов. В заключение вечера Валерий Гергиев представит публике «Вознесение» Оливье Мессиана и Симфонию № 4 ми-бемоль мажор Антона Брукнера.







