Продюсеры из Сербии и Ирана побывают на кинолокациях в России

Сербские и иранские кинематографисты побывают на кинолокационных турах в Москве и Санкт-Петербурге, передает пресс-служба Роскино, организатора проекта Filming Location in Russia.



В программу кинолокационных туров войдут посещение церемоний открытия кинопоказов в двух городах, знакомство с потенциальными кинолокациями, посещение киностудий «Ленфильм» и «Лендок», деловые встречи.



В частности, 4 декабря пройдет круглый стол «Сербия и Россия. Любовь к кино и общий взгляд на кинопроизводство», на котором участники обсудят возможности съемок в России, копродукцию и другие форматы сотрудничества.



Кинопроизводители из Ирана в рамках второго кинолокационного тура побывают в Москве, Петербурге и Великом Новгороде, обсудят сотрудничество с российскими коллегами в рамках круглого стола «Кинодиалог России и Ирана: что объединяет киноиндустрию двух стран?».



Отмечается, что с начала 2023 года Роскино организовало семь кинолокационных туров для кинематографистов из разных стран.









Фото: пресс-служба Роскино