Мариупольский Русский драматический театр готовит большое новогоднее представление

Мариупольский Русский драматический театр готовит большое новогоднее представление

30.11.2023

Мариупольский Русский драматический театр анонсировал большую новогоднюю постановку «Стойкий оловянный солдатик».

Сообщается, что спектакль является совместным проектом Мариупольского Русского драматического театра и Независимого профсоюза актеров театра и кино. Проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

«Независимый профсоюз актеров театра и кино и Мариупольский Республиканский Академический Ордена «Знак почета» Русский драматический театр приступили к подготовке совместного творческого проекта, который поможет мариупольским семьям с детьми отпраздновать новый 2024 год ярким красочным зрелищем. Проект стал победителем специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив по направлению «Новые возможности», — рассказали создатели.

Руководителем проекта выступил глава Независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис. Автор постановки — драматург Катерина Антонова, режиссер — Наталья Гончарова, художник-постановщик — Светлана Канн, композитор — Андрей Батурин.

Отмечается, что спектакль будет представлен на сцене бывшей Мариупольской филармонии. Представлению будет предшествовать театрализованная игровая программа «Большое путешествие с Зимушкой-Зимой в Африку».

Премьерные показы спектакля пройдут с 24 декабря по 14 января 2024 года. Спектакль в дальнейшем будет включен в репертуар театра.