Мариупольский Русский драматический театр готовит большое новогоднее представление

Мариупольский Русский драматический театр анонсировал большую новогоднюю постановку «Стойкий оловянный солдатик».



Сообщается, что спектакль является совместным проектом Мариупольского Русского драматического театра и Независимого профсоюза актеров театра и кино. Проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.



«Независимый профсоюз актеров театра и кино и Мариупольский Республиканский Академический Ордена «Знак почета» Русский драматический театр приступили к подготовке совместного творческого проекта, который поможет мариупольским семьям с детьми отпраздновать новый 2024 год ярким красочным зрелищем. Проект стал победителем специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив по направлению «Новые возможности», — рассказали создатели.



Руководителем проекта выступил глава Независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис. Автор постановки — драматург Катерина Антонова, режиссер — Наталья Гончарова, художник-постановщик — Светлана Канн, композитор — Андрей Батурин.



Отмечается, что спектакль будет представлен на сцене бывшей Мариупольской филармонии. Представлению будет предшествовать театрализованная игровая программа «Большое путешествие с Зимушкой-Зимой в Африку».



Премьерные показы спектакля пройдут с 24 декабря по 14 января 2024 года. Спектакль в дальнейшем будет включен в репертуар театра.