Большой театр впервые создал спектакль с участием кукол

В спектакле объединены оперы «Сын мандарина» Цезаря Кюи, «Соловей» Игоря Стравинского.«В постановке оперные артисты органично сочетаются с кукольными персонажами. Еще одним объединяющим звеном стала тема Китая: обе оперы написаны на сюжеты из китайской жизни», — рассказали в театре.Дирижером-постановщиком выступил Алексей Верещагин, режиссером-постановщиком — Алексей Франдетти. Над спектаклем работали сценограф Виктор Антонов, художник по костюмам Виктория Севрюкова, художник по свету Иван Виноградов.В постановке задействованы артисты Александр Маркеев, Герман Юкавский, Алексей Морозов, Алексей Прокопьев, Роман Шевчук, Анна Бауман, Тамара Касумова, Наталья Риттер, Захар Ковалев,Игорь Янулайтис, Александр Колесников, Алексей Смирнов и другие.Премьерные показы спектакля пройдут 30 ноября и 1-3 декабря на Камерной сцене им. Б.А. Покровского.