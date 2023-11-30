Большой театр впервые создал спектакль с участием кукол

30.11.2023
Государственный академический Большой театр России (ГАБТ)впервые создал совместную постановку с Государственным академическим Центральным театром кукол им. С.В. Образцова, передает ТАСС.
В спектакле объединены оперы «Сын мандарина» Цезаря Кюи, «Соловей» Игоря Стравинского.
«В постановке оперные артисты органично сочетаются с кукольными персонажами. Еще одним объединяющим звеном стала тема Китая: обе оперы написаны на сюжеты из китайской жизни», — рассказали в театре.
Дирижером-постановщиком выступил Алексей Верещагин, режиссером-постановщиком — Алексей Франдетти. Над спектаклем работали сценограф Виктор Антонов, художник по костюмам Виктория Севрюкова, художник по свету Иван Виноградов.
В постановке задействованы артисты Александр Маркеев, Герман Юкавский, Алексей Морозов, Алексей Прокопьев, Роман Шевчук, Анна Бауман, Тамара Касумова, Наталья Риттер, Захар Ковалев,Игорь Янулайтис, Александр Колесников, Алексей Смирнов и другие.
Премьерные показы спектакля пройдут 30 ноября и 1-3 декабря на Камерной сцене им. Б.А. Покровского.
Фото: газета "Культура"