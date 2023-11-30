Скончалась американская актриса Френсис Стернхаген

В США скончалась актриса Френсис Стернхаген.



Артистка известна по сериалам «Секс в большом городе» и «Веселая компания».



Актриса умерла на 94-м году жизни в Нью-Йорке, передает журнал People со ссылкой на заявление семьи артистки.



«С огромной скорбью сообщаем, что наша дорога мать, актриса Френсис Стернхаген, мирно скончалась в результате естественных причин в Нью-Рошеле в штате Нью-Йорк 27 ноября 2023 года в возрасте 93 лет», — говорится в сообщении.



Френсис Стернхаген является трижды номинантом на премию «Эмми» в том числе за роль матери Трея в сериале «Секс в большом городе», она получила две премии «Тони» за достижения в области театрального искусства.









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