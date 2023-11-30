Дима Билан признан «Артистом года» по версии «Золотого граммофона»

Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» прошла в «Крокус сити холле». Ведущими шоу выступили Филипп Киркоров, Дмитрий Хрусталев и Антон Юрьев.Отмечается, что звание лучшего артиста года досталось Диме Билану. «Золотой граммофон» достался также певице Юлиане Карауловой. Артистка также получила «Зеленый граммофон», которым награждается артист, демонстрирующий особую экологическую ответственность и своим примером показывает важность заботы об окружающей среде.Обладателями премии в этом году стали также Дмитрий Маликов, Сергей Лазарев, Сергей Жуков и Любовь Успенская, Наталья Подольская, Лариса Долина, Николай Басков, Ирина Дубцова и другие.