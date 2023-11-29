В Петербурге скончался худрук театра «Маска» Сергей Овсянников

Режиссер, основатель и бессменный художественный руководитель театра «Маска» в Санкт-Петербурге Сергей Овсянников ушел из жизни. Сведения о его смерти подтвердили в пресс-службе Театра игровой пластики «Миминор».





Овсянников также являлся педагогом по пантомиме. Написал книгу «Зрелищность и выразительность театрализованного представления и спектакля». В прошлом режиссер сам играл в Ленинградской студии пантомимы при ДК Первой Пятилетки.





Худрук «Маски» учился у самого Марселя Марсо – создателя парижской школы мимов. Собственный театр Овсянникова основан в 1978 году, где он оставался художественным руководителем до последнего. Актер был одним из самых прославленных мимов России.









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