Выборы руководства СТД состоятся на внеочередном съезде 4 декабря

Руководство Союза театральных деятелей РФ выберут в рамках внеочередного съезда объединения 4 декабря. Об этом говорится на сайте СТД.





Предложение созвать внеочередной съезд выдвинул председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин.





«В повестке дня съезда выборы руководящих органов Общероссийской общественной организации», — уточняется в сообщении





Александр Калягин еще в октябре предложил созвать экстренный съезд для избрания нового руководства СТД. Напомним, Союз театральных деятелей РФ существует с 1876 года. В Союз входят более 70 региональных организаций страны. Объединение совместно с Минкультуры России, органами исполнительной власти субъектов РФ и другими творческими союзами устраивает и проводит фестивали, смотры, конкурсы, выставки, симпозиумы и конференции на межрегиональном, общероссийском и международном уровне. Калягин возглавляет СТД с 1996 года.









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