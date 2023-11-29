Кинофестиваль «Горький fest» 2024 года посвятят сказкам и кинематографу

Восьмой фестиваль нового российского кино «Горький fest» начнется в Нижнем Новгороде 12 июля. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин.





Глава региона в Telegram-канале сообщил, что фестиваль продлится до 18 июля. Темой будут сказки и кинематограф, уточнил Никитин.





Губернатор объяснил, что все росли на потрясающих фильмах Александра Роу и других советских режиссеров. Сегодня, по его мнению, этот жанр возрождается. Фестиваль будет частью событийной программы «Культурной столицы года».





В 2023 году ее посвятили 100-летию Леонида Гайдая. На разных нижегородских площадках прошла ретроспектива фильмов советского режиссера. Горький fest, в свою очередь, дает возможность кинематографистам познакомить с самыми важными, свежими и интересными проектами отечественной киноиндустрии.









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