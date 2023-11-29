В Суздале откроется выставка работ Зураба Церетели

Выставка «Зураб Церетели. Два юбилея в Суздале» откроется 2 декабря в «Посадском доме» Владимиро-Суздальского музея заповедника. Об этом сообщила пресс-служба Российской академии художеств (РАХ).





Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник и РАХ представляют выставку работ народного художника СССР и РФ, президента академии Зураба Церетели. Проект называется «Два юбилея». Выставка откроется в преддверии 90-летия художника и в честь грядущего тысячелетия первого летописного упоминания Суздаля.





«Экспозиция будет расположена в уникальном памятнике архитектуры XVII века – Посадском доме, интерьеры которого на несколько месяцев наполнятся живой творческой атмосферой», — говорится в сообщении пресс-службы.





Инсталляция расскажет о жизни и творчестве мастера, передаст обстановку его мастерской. Зрители увидят грузинский дом со столом и мольбертом, песнями и цитатами, фотографиями и картинами, эмалями и скульптурами. Выставка будет открыта до 3 марта 2024 года.









Фото: YouTube