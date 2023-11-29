Венгерская опера намерена пригласить оркестр Мариинского театра на гастроли

29.11.2023
Руководители Венгерской оперы и других музыкальных учреждений Будапешта намерены пригласить в 2024 году на гастроли оркестр Мариинского театра и дирижера Валерия Гергиева. Об этом рассказал Михаил Швыдкой.
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству совершил рабочую поездку в столицу Венгрии. По его словам, руководители оперного театра попросили «соединить их с маэстро Гергиевым». Венгерская сторона хотела бы обсудить его возможное выступление в следующем году.
«Они хотели бы, чтобы он продирижировал Восьмую симфонию Густава Малера», — поделился Швыдкой с российскими журналистами.
Спецпредставитель президента РФ добавил, что исполнение этого произведения требует большого мастерства и значительных творческих ресурсов, включая хор и оркестр. Пожелание возможных гастролей Гергиева с оркестром Мариинского высказали и другие коллеги из Будапешта, подытожил Швыдкой.
Фото: Минкультуры России