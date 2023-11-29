Умер польский актер Цезарь Щигельский

Актер кино и телевидения Цезарь Щигельский скончался в возрасте 82 лет. О его смерти рассказали в Ассоциации польских артистов эстрады.





Похороны актера состоятся 12 декабря. Причина смерти Щигельского не уточняется. Артист известен по популярному сериалу «Клан».





Цезарь Щигельский мог отметить 83-летие 25 февраля. Родился будущий актер в 1941 году в Варшаве. В карьере артиста насчитываются десятки фильмов и сериалов. Актер снимался в течение 30 лет.





Так, Щигельский сыграл в проектах «В добре и зле», «Король Убю», «Блондинка», «Отец Матфей», «Прекрасная эпоха», «Верните Алисию», «Как я стал гангстером. Правдивая история». Последнее появление актера на экране состоялось весной 2023 года.









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