Швыдкой допустил участие семи стран в «Интервидении»

Первый телемузыкальный конкурс «Интервидение» в 2024 году можно провести с участием исполнителей из семи стран. Об этом высказался спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.





В ходе рабочей поездки в Будапешт Швыдкой прокомментировал возможное количество участников в «Интервидении», которое планируют провести в России уже в 2024 году.





«Оптимальное количество стран — всего-навсего семь», — отметил спецпредставитель главы государства в беседе с журналистами.





По его словам, если будут семь стран, с которыми Россия договорится, а значит, семеро вещателей, телекомпаний, то этот вопрос решится. Швыдкой уточнил, что проведение подобных мероприятий — дело затратное, не все страны СНГ и БРИКС смогут найти для этого ресурсы. Сейчас конкурсом заинтересовались Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Китай и Узбекистан. Далее планируют вести переговоры с бразильцами и южноафриканцами.









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