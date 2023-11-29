В Индии выступил российский ансамбль «Северные зори»

Заслуженный коллектив народного творчества РФ, ансамбль танца «Северные зори» из Череповца дал цикл концертов в разных индийских городах. Об этом рассказала художественный руководитель и хореограф Татьяна Изюмова.





Гастроли коллектива завершились выступлением в Русском доме в Нью-Дели. По словам Изюмовой, ансамбль дал шесть концертов. Худрук в беседе с ТАСС отметила, что артистов замечательно принимают и прекрасно о них отзываются.





«Русская культура понятна всем. Нет ничего лучше русской пляски», — добавила хореограф.





Изюмова уточнила, что главной целью приезда в Индию было участие в VII международном фестиваля народного танца и песни. «Северные зори» представляли Россию.





Ансамбль также выступил в штате Бихар и его центральном городе Патна на севере Индии, Шиллонге и Гавахати на северо-востоке и в Колкате на востоке республики.









Фото: YouTube