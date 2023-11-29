Фестиваль «Симфония Севера» откроется в Архангельске 30 ноября

Первый Межрегиональный музыкальный фестиваль «Симфония Севера» пройдет в Архангельске. Программа откроется 30 ноября.





В Архангельске стартует I фестиваль «Симфония Севера». Мероприятие продлится до 2 декабря. Идея фестиваля заключается в том, чтобы создать проект для культурного диалога между городами арктических регионов и Санкт-Петербургом. Мероприятие пройдет при поддержке комитета по культуре Северной столицы, министерств культуры Мурманской и Архангельской областей. Организатором фестиваля выступает продюсерская компания «Нева-Арт».





В концертах и встречах будут участвовать исполнители и педагоги ведущих творческих коллективов и учреждений культуры Петербурга. Зрителей ждет ряд разнообразных мероприятий. Так, в рамках фестиваля пройдут концерты, выставки, творческие встречи и прослушивания и круглый стол на тему музыкального образования.









Фото: Пресс-служба фестиваля «Симфония Севера»