Более 50 гималайских этюдов Рериха попали на выставку «Держава Света»

Петербургский Музей-институт семьи Рерихов совместно с Государственным музеем Востока открыл выставку «Держава Света». В экспозицию вошли более 50 гималайских этюдов знаменитого художника.





Замдиректора по музейно-выставочной работе Юлия Будникова рассказала ТАСС подробности выставки. Организаторы представляют картины, которые хранятся в Государственном музее Востока, а также предметы из фондов Музея-института семьи Рерихов.





«Среди прочего, мы в первый раз показываем такое большое количество гималайских этюдов Николая Рериха — 51 работу», — уточнила Будникова.





По ее словам, в первый день работы выставки посетители оценили удивительное воздействие произведений художника, которое отправляет зрителя куда-то высоко в горы. Гости музея также впервые увидят картины «Похитители огня», «Зов», «Книга жизни» и «Грозный». Выставка будет работать до 1 декабря 2024 года.









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