Швыдкой заявил о готовности Венгрии расширять культурные связи с Россией

Деятели культуры из Венгрии готовы расширять связи с Россией без участия министерств и государственных ведомств. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.





Дипломат совершил рабочую поездку в Будапешт, где встретился с директором Оперного театра Сильвестром Оковачем, руководителем балетной труппы Тамашем Шоймошем, директором Дворца искусств Чабой Каэлом.





«Если говорить об общем ощущении от поездки, то ясно, что мы имеем сегодня среди венгерских деятелей культуры людей, которые заинтересованы в расширении контактов с Россией», — поделился с журналистами Швыдкой.





По его словам, иностранные коллеги не забывают, что Венгрия является членом Евросоюза, а также о рестрикциях. Однако ясно, что сфера культуры может быть той площадкой, где могут развиваться двусторонние связи. Сегодня это вполне возможно, и венгерские коллеги на это готовы идти, заключил Швыдкой.





Спецпредставитель президента РФ также встретился с исполняющим обязанности ректора Музыкальной академии имени Ференца Листа Дьюлой Фекете, директором Театра оперетты Аттилой Кишем-Бэ и руководством Венгерской художественной академии и столичного цирка.









Фото: YouTube