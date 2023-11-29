В Москве прошло закрытие первого этапа фестиваля «Арткино»

Торжественная церемония закрытия первого этапа XIV Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «Арткино» прошла в кинотеатре «Иллюзион». Мероприятие состоялось 27 ноября.





Приз «За выдающийся вклад в развитие жанрового кино» достался Алле Суриковой, известной по фильмам «Человек с бульвара Капуцинов», «Суета сует», «Будьте моим мужем», «Ищите женщину». Алла Сурикова не только в стихах обратилась к зрителю, но и станцевала танец. Зал стоя приветствовал ее овациями, отметили в пресс-службе.





Президент фестиваля Сергей Тютин в рамках церемонии исполнил две свои композиции «Прибой в Сухуми» и «Золотое правило нравственности». Он задал новую тему: роль песни в кино. Тютин напомнил, что первый русский игровой фильм «Понизовая вольница» (1908) был экранизацией песни.





Певица Наталья Манулик помогла развить заданную тему и исполнила песни из кинофильмов «Сергей Есенин» и «Песни моря». Все мероприятие прошло в сопровождении Губернаторского оркестра Московской области Московского Губернского театра под управлением Сергея Пащенко. Также состоялось вручение призов и дипломов победителям первой части фестиваля.









Фото: Пресс-служба фестиваля «Арткино»