Писатель и драматург Юрий Поляков высказался о проблемах современной российской культуры

Писатель и драматург Юрий Поляков прокомментировал неготовность российской творческой интеллигенции к вызовам времени. Об этом он высказался, выступая на Госсовете по культуре.





По словам Полякова, стремление переждать СВО, оставшись «белым и пушистым», присуще как «коммерческим пацифистам» от культуры, так и целым творческим сообществам. В пример писатель привел Ассоциацию писателей и издателей, которая так и не сформулировала свое отношение к спецоперации.





«Аргумент: это ради сохранения единства писательских рядов. А зачем нам такое единство тихих пожирателей грантов?» — задался вопросом Поляков.





Драматург привел и другие случаи. Так, одному из ведущих федеральных книгохранилищ поручили составить список книг для библиотек новых территорий. Однако в перечне оказалось столько переводного материала и даже «русофобского», что спасти ситуацию удалось лишь благодаря вмешательству Книжного союза.





Юрий Поляков отметил, что государство не должно заставлять автора писать то, что нужно, поскольку в стране действует свобода творчества. При этом писатель усомнился в необходимости поощрять то, что «не нужно по крайней мере сейчас».





С таким заявлением писатель выступил на очередном заседании госсовета по культуре. Юрий Поляков отметил, что СВО от участников требует «полной гибели всерьез», а не по касательной. Это писатель и обозначил как базовую проблему современной отечественной культуры.









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