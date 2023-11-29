Режиссер Джеймс Кэмерон назвал сроки выхода «Аватара 3»

Режиссер Джеймс Кэмерон обозначил сроки выхода «Аватара 3». Третья часть популярной франшизы выйдет в 2025 году.





По данным World of Reel, фильм выйдет в декабре. В ходе одного из недавних выступлений Джеймс Кэмерон сообщил, что шоураннеров «Аватара» ждут два года «тяжелейшей работы над постпродакшеном».





Напомним, премьера прошлой части состоялась в 2022-м. «Аватар: Путь воды» вышел в кинопрокат 6 декабря. Фильм собрал в прокате 2,243 миллиарда долларов. Картина стала третьей самой кассовой кинолентой в истории, обогнав «Титаник».





Первая часть «Аватара» вышла в 2009 году. Тогда фильм собрал почти 2,924 миллиарда долларов в прокате.









Фото: YouTube