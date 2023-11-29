Министр культуры Ольга Любимова поделилась итогами правительственного часа в Госдуме

Министр культуры Ольга Любимова поделилась итогами своего выступления с докладом на правительственном часе в Госдуме. Главные цифры и факты приведены в ее Telegram-канале.





Ольга Любимова сообщила, что почти 9,5 миллиона молодых людей стали обладателями Пушкинской карты. В этом году первую тысячу карт выдали в новых регионах России.





Министр также отметила, что были учреждены ежегодные премии Правительства РФ.





«Для лучших преподавателей детских школ искусств, училищ и вузов в области музыкального искусства и персональные студенческие стипендии имени Елены Гнесиной и Ирины Антоновой», — уточнила Ольга Любимова.





По всей России создаются школы креативных индустрий, центры прототипирования, точки концентрации талантов «Гений места», инклюзивные творческие лаборатории. Более 1000 библиотек получили оснащение по модельному формату. За неполные два года завершились реконструкция и капремонт в шести детских театрах и восьми ТЮЗах, добавила министр культуры.





Также удалось создать комфортные условия для обучения в школах искусств для 400 тысяч детей по всей стране. Оснащение получили и 385 муниципальных музеев России.





Международный детский культурный форум объединил более 2,5 тысячи ребят из всех регионов и десяти иностранных государств. Ольга Любимова рассказала также и о работе Минкультуры России по интеграции новых регионов.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой