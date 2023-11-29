Ольга Любимова назвала «Интервидение» рабочим названием для нового конкурса

29.11.2023

Ольга Любимова назвала «Интервидение» рабочим названием для нового конкурса
Название «Интервидение» для международного музыкального конкурса, который предполагается как альтернатива Евровидению, является рабочим.

Об этом министр культуры России Ольга Любимова сообщила на правительственном часе в Госдуме, передает ТАСС.

Проект нового музыкального конкурса был представлен в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединенных культур.

«Нужно очень хорошо посмотреть, как правильно его назвать. Это конкурс международный. И главная его задача — привлечь все страны. Для нас в этом смысле не будет дружественных и недружественных стран. Для нас будут исполнители, которые разделяют наши ценности, у которых есть хорошие песни, которые представляют свою национальную культуру, культуру своей страны», — приводит агентство слова министра.


Фото: t.me/olga_b_lyubimova