Нацпроект «Культура» будет продлен до 2030 года. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.



«Подходит к концу пятый год реализации нацпроекта "Культура". Уровень его кассового исполнения, как вы знаете, один из самых высоких... Поэтому уже сегодня мы работаем над продлением национального проекта "Культура" до 2030 года», — сказала министр на правительственном часе в Госдуме.



Глава Минкультуры отметила высокую потребность регионов в модернизации объектов в сфере культуры.



Ольга Любимова добавила, что в 2022-2023 годах в рамках нацпроекта было реконструировано или капитально отремонтировано 274 здания детских школ искусств, 610 школ искусств и училищ получили музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. В 68 регионах было построено, реконструировано и капитально отремонтировано 336 сельских домов культуры.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России