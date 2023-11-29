Реставрация Новодевичьего монастыря в Москве завершится в 2024 году

Реставрация Новодевичьего монастыря в Москве завершится в мае 2024 года.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова на правительственном часе в Госдуме, передает
ТАСС.
Министр сообщила также, что реставрация Александро-Невской лавры завершится в 2025 году.
«В мае 2024 года завершится реставрация Новодевичьего монастыря в Москве — как раз к пятисотлетию этого уникального архитектурного ансамбля, объекта Всемирного культурного наследия. А в 2025 году планируем завершить комплексную реставрацию Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге», — приводит агентство слова министра.
Ольга Любимова добавила, что в Едином государственном реестре объектов культурного наследия сегодня числится почти 154 тысячи памятников. Ежегодно, по словам министра, проводится ремонт более чем на 270 объектах культурного наследия. С 2020 по 2022 год была завершена реставрация 118 объектов культуры.
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