Ольга Любимова рассказала о рисках распространения «Пушкинской карты» на детей младше 14 лет

29.11.2023
Министр культуры России Ольга Любимова рассказала о рисках распространения программы «Пушкинская карта» на детей до 14 лет.
По мнению министра, распространение «Пушкинской карты» на детей младше 14 лет будет означать, что картой смогут распоряжаться взрослые и гарантировать ее использование только на ребенка будет сложно. Об этом министр культуры сообщила на правительственном часе в Госдуме, передает
«Интерфакс».
«В механизме "Пушкинской карты" заложена одна особенность, если говорить про маленьких детей, не дающая возможности детям до 14 лет ею пользоваться. Поскольку у ребенка до 14 лет нет паспорта, "Пушкинская карта" попадает в руки взрослых. Насколько мы можем гарантировать, что это будет использовано для ребенка, а не с целью получения прибыли взрослым человеком, это большой вопрос», — приводит агентство слова министра.
По мнению Ольги Любимовой, распространение действия программы на многодетные семьи будет сложным решением, которое требует серьезной проработки и выделения дополнительных средств.
Министр добавила, что вопрос расширения льгот на многодетные семьи будет в дальнейшем прорабатываться совместно с депутатами.
Фото: пресс-служба Кремля