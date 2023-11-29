Подведены итоги IV Всероссийского конкурса «Библиотеки. ПРОдвижение»

Стали известны итоги IV Всероссийского конкурса «Библиотеки. ПРОдвижение», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Торжественная церемония состоялась в Доме Пашкова. В этом году на конкурс поступило более 400 заявок из 72 регионов России.



В число победителей в номинации «Лучшая пресс-служба библиотеки» вошло Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Объединение культурных центров Юго-Восточного административного округа», в номинации «Библиотека как бренд» — библиотека «Семеновская» Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Межрайонная централизованная библиотечная система имени М.Ю. Лермонтова».





Специальный приз в номинации «Библиотека как бренд» — Государственное бюджетное учреждение культуры «Курганская областная универсальная научная библиотека имени А.К. Югова».





В номинации «Продвижение библиотеки в социальных сетях» — Государственное областное бюджетное учреждение культуры «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека».





В категории «ПРОнаставник библиотеки» — Юлия Мартинкенайте, заведующая Центральной районной библиотекой имени Гоголя Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района».



Отмечается, что в этом году было принято решение учредить дополнительную номинацию «Продвижение сельской библиотеки в социальных сетях». Победителем в этой номинации стала Центральная библиотека муниципального района (Караидельский район) Республики Башкортостан.



«Чтобы стать современной, библиотеке очень важно уметь выстраивать коммуникацию со своим читателем, вовлекать его в жизнь учреждения и помогать ему раскрыть свои творческие таланты. Я очень рад, что каждый год именно такие продвинутые библиотеки со всей России направляют свои заявки на наш конкурс. Надеюсь, что и в следующем году мы увидим такие же потрясающие работы», — поздравил победителей гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.













Фото: пресс-служба Министерства культуры России