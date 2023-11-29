Театр на Трубной представил два спектакля в Луганске

В Луганске в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры России состоялись выступления труппы московского театра «Школа современной пьесы».



Организатором гастролей стал Росконцерт.



На сцене Луганского академического русского драматического театра им. Павла Луспекаева артисты представили мелодраму «Лондонский треугольник» по пьесе Александра Углова и детский музыкальный спектакль по книге Григория Остера «Вредные советы». Режиссеры спектакля «Лондонский треугольник» — Дмитрий Астрахан и Владимир Рубанов. Постановку детского спектакля осуществил Андрей Андреев.



«Мы привезли два наших самых успешных спектакля. "Лондонский треугольник" — это трогательная и драматичная история о любви. В Москве этот спектакль — абсолютный хит, и мы привезли познакомить с ним жителей Луганска. Детский музыкальный спектакль "Вредные советы" идет на сцене нашего театра уже более 20 лет, не одно поколение москвичей выросло на нем, и мы, конечно, хотим показать его здесь, в Луганске. Мы долго ждали эту поездку, у всех было прекрасное настроение. Мы очень рады, что мы здесь. Мы рассчитываем, что это не последний приезд в Луганскую Народную Республику, что эти визиты станут регулярными. У нас огромный репертуар, нам есть что показать и чем порадовать луганских зрителей», — рассказал директор Театра на Трубной Станислав Нечаев.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России