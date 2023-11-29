Ольга Любимова объяснила, почему у фильма «Айта» отозвали прокатное удостоверение

29.11.2023
Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала отзыв прокатного удостоверения у фильма «Айта» якутского кинорежиссера Степана Бурнашева.
По словам министра, решение было принято из-за негативной реакции зрителей после выхода фильма онлайн, передает
ТАСС.
«Фильм вызвал очень неоднозначную реакцию, мы знаем, как болезненно относятся к любому упоминанию тематики межнациональной розни в нашем обществе, поскольку это постоянная спорная тема. Фильм, который получил прокатное удостоверение, участвовал в фестивалях и был представлен в российских кинотеатрах, вызвал очень резкую негативную реакцию в социальных сетях, когда появился на онлайн-платформах», — приводит агентство слова министра.
Ольга Любимова добавила, что были направлены сотни обращений людей, которые увидели фильм иначе.
Ранее сообщалось о том, что у фильма «Айта» было отозвано прокатное удостоверение, фильм также пропал из библиотек онлайн-кинотеатров. В Роскомнадзоре сообщили, что причиной стала «деструктивная информация, противоречащая принципам единства народов России» в картине.
Фото: кадр из фильма "Айта"