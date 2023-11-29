В Капелле прошла премьера литературно-музыкального проекта к 200-летию Островского

В Государственной академической капелле прошла премьера литературно-музыкального проекта «О чем говорят женщины. Русский мир героинь Островского».



Проект реализован с использованием гранта Российского фонда культуры и приурочен к 200-летию драматурга Александра Островского.



«Постановка "О чем говорят женщины. Русский мир героинь Островского" показывает жизнь России XIX века глазами женщины. Именно они всегда становились центральными персонажами пьес Островского и формировали окружающую действительность своими действиями и желаниями», — рассказали создатели проекта.



В постановке задействованы артистки ведущих петербургских театров: заслуженная артистка России Светлана Письмиченко, актриса Театра им. Ленсовета Римма Саркисян, актриса театра «Русская антреприза им. Андрея Миронова» Татьяна Захарова, актриса театра «Суббота» Снежана Соколова и актрисы театра-фестиваля «Балтийский дом» Елена Сохацкая и Наталья Парашкина.



Большое внимание авторы уделили музыкальной части спектакля. В исполнении симфонического оркестра «Северная Симфония» звучит музыка Чайковского, Римского-Корсакова, Френкеля, музыка к фильмам по пьесам Островского современных российских композиторов.









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