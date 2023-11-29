В День рождения Темирканова в Петербургской филармонии будет звучать любимая музыка маэстро

В Петербургской филармонии 10 декабря, в день рождения маэстро Юрия Темирканова, ушедшего из жизни 2 ноября, будет звучать его любимая музыка, сообщает пресс-служба учреждения.



«Заслуженный коллектив России исполнит сочинения Равеля и Шостаковича, которыми Маэстро неоднократно дирижировал и которые любил. За пультом оркестра — его главный дирижер, народный артист России Николай Алексеев. Солист — лауреат XVII Международного конкурса имени Чайковского Илья Папоян», — говорится в сообщении.



Отмечается, что 10 декабря Петербургская филармония готовилась отметить 85-летие своего художественного руководителя. Этой дате был посвящен весь концертный сезон.



«Судьба распорядилась иначе — и теперь все эти события носят посвящение "Памяти маэстро Юрия Темирканова". В этом году филармония и весь музыкальный мир впервые отметят день рождения Юрия Хатуевича без него. Но даже в нынешних обстоятельствах этот день — событие светлое: он подарил миру выдающегося музыканта, талантливого, обаятельного, жизнелюбивого человека, который стал автором большой и важной главы в истории старейшего симфонического оркестра России, оставил яркий след в истории мирового исполнительского искусства», — рассказали в филармонии.



В программу концерта 10 декабря войдут Сюита № 2 из балета «Дафнис и Хлоя» и Концерт для фортепиано соль мажор Мориса Равеля, а также Девятая симфония Дмитрия Шостаковича. Юрий Темирканов неоднократно дирижировал этими произведениями как в Большом зале Петербургской филармонии, так и на других прославленных сценах.









Фото: пресс-служба Петербургской филармонии