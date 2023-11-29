Фильм «Хоккейные папы» на старте проката собрал 59 млн рублей

29.11.2023

Фильм «Хоккейные папы» на старте проката собрал 59 млн рублей
Российская спортивная картина «Хоккейные папы» собрала на старте проката 59 млн рублей, передает «Бюллетень кинопрокатчика».

Семейный фильм вышел в прокат 23 ноября и на старте показал третий результат в истории компании «НМГ Кинопрокат». Фильмы студии «Мистер Нокаут» и «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» на первой прокатной неделе собирали по 58,9 млн рублей.

Главные роли в фильме Андрея Булатова сыграли Алексей Бардуков, Аня Чиповская, Михаил Пореченков, Юрий Чурсин и другие.

Лидирующие позиции снова удержал фильм «По щучьему велению». Картина собрала в общей сложности более 2 млрд рублей в российском прокате.

Третья строчка в российском бокс-офисе досталась пиратскому релизу «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах».


Фото: кадр из фильма "Хоккейные папы"