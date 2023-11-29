Фильм «Хоккейные папы» на старте проката собрал 59 млн рублей

Семейный фильм вышел в прокат 23 ноября и на старте показал третий результат в истории компании «НМГ Кинопрокат». Фильмы студии «Мистер Нокаут» и «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» на первой прокатной неделе собирали по 58,9 млн рублей.Главные роли в фильме Андрея Булатова сыграли Алексей Бардуков, Аня Чиповская, Михаил Пореченков, Юрий Чурсин и другие.Лидирующие позиции снова удержал фильм «По щучьему велению». Картина собрала в общей сложности более 2 млрд рублей в российском прокате.Третья строчка в российском бокс-офисе досталась пиратскому релизу «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах».