29.11.2023
Недружественные страны развязали против России гибридную информационную и «культурную» войну, чтобы разрушить базовые моральные и культурные устои.
Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова на правительственном часе в Госдуме, передает
ТАСС.
«Очевидно, что недружественные страны развязали против нас гибридную информационную и, можно сказать, культурную войну. Кампания направлена на разрушение базовых моральных и культурных норм, религиозных устоев, института брака, семейных ценностей. Это — попытка полномасштабного подрыва культурного суверенитета России», — приводит агентство слова министра.
По мнению Ольги Любимовой, в этой ситуации нужен по-настоящему комплексный и стратегический подход, и эта работа невозможна без улучшения отраслевой инфраструктуры.
«Множество учреждений культуры по-прежнему нуждаются в обновлении, модернизации и развитии материально-технической базы», — сказала министр.
В ответ на новые вызовы, добавила министр, Минкультуры разработало новую редакцию Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, в которой определены ключевые механизмы и направления работы.
Фото: пресс-служба Министерства культуры России