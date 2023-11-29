Генпрокуратура проверит певицу Наргиз на спонсирование ВСУ

В отношении узбекской певицы Наргиз Генпрокуратура проведет проверку на предмет финансирования ВСУ, передает Telegram-канал Mash.



Сообщается, что проверка инициирована по обращению главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина.



По словам Бородина, артистка, уехавшая в США, дискредитирует Россию и граждан страны в соцсетях, публикует фейковые новости с Украины.



Ранее Наргиз в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) призналась, что восхищается президентом Украины Владимиром Зеленским и спонсирует ВСУ.



В мае 2022 года Наргиз запретили въезд в Россию на срок 50 лет.









Фото: скриншот видео "Осторожно, Собчак"/YouTube