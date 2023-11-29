Объекты культурных комплексов в Приморье освободили от налога на имущество

Изменения в закон «О налоге на имущество организаций» поддержали на заседании законодательного собрания края.«Согласно изменениям, внесенным в статью 2.1 регионального закона "О налоге на имущество организаций", не будут облагаться налогом объекты, которые входят в состав культурно-образовательных и музейных комплексов, построенных в рамках реализации федерального проекта "Культурная среда", входящего в состав национального проекта "Культура"», — сообщалось на заседании.Кластер в Приморье состоит из культурно-образовательного и музейно-театрального комплексов. Первый комплекс на острове Русский введен в эксплуатацию. Во втором, расположенном на сопке Орлиное гнездо, разместятся филиалы ведущих музеев страны.