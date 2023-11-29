В Красноярске поставили спектакль по произведениям Виктора Астафьева

В мае 2024 года отмечается 100-летие писателя.Спектакль поставил народный театр «Сибирячок», сообщила заместитель директора Красноярского краевого краеведческого музея Оксана Шевцова.«В день памяти Виктора Петровича Астафьева 29 ноября, накануне его столетия, народный театр "Сибирячок" сделал театрализованное представление "Под детский смех живет душа...". Эта постановка создана на основе рассказов и повестей по книге "Последний поклон": "Монах в новых штанах", "Скотоугонщица", "Фотография, на которой меня нет", "Гуси в полынье"», — приводит агентство слова Шевцовой.Руководитель добавила, что создатели постановки попытались максимально погрузить зрителя в то время, когда жил писатель.Народный театр «Сибирячок» основан в 2016 году при Красноярском краевом краеведческом музее. Художественным руководителем театра является внучка Виктора Астафьева Полина Астафьева.Президент России Владимир Путин в марте подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения Виктора Астафьева. Документ предполагает создание Национального центра Астафьева рядом с родной деревней писателя.