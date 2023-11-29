Журнал «КиноРепортер» признал лучшим проектом года фильм «Вызов»

29.11.2023
Фильм «Вызов» Клима Шипенко признан лучшим проектом года по версии журнала «КиноРепортер».
В Москве состоялась премия «Событие года», организованная «КиноРепортером».
«Я даже не знаю, что говорить, потому что фильм настолько событийный, настолько просто перевернул представление о том, каким может быть кинематограф в будущем. Наверное, все уже догадались. Я думаю, вы все с нами согласны, что абсолютное событие года, проект года — это фильм "Вызов"», — приводит
ТАСС слова главного редактора издания Марии Лемешевой.
Премия «Событие года» также вручена Юлии Пересильд, Ивану Янковскому, Александру Олешко.
В новой номинации «Герой года» награда досталась фильму «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко.
«Я всегда думал только о том, чтобы сделать хороший фильм. Это была единственная главная моя цель. Я очень рад высокой оценке журнала, нашего любимого, прекрасного, который мы все читаем. Я очень рад оценке зрителей», — сказал на церемонии режиссер «Вызова» Клим Шипенко.
В категории «Прорыв года» премия досталась актеру и режиссеру Даниилу Воробьеву. «Сериалом года» признан «Балет» Евгения Сангаджиева с Аллой Сигаловой в главной роли.
В номинации «Событие года» лучшим назван актер Театра имени Евгения Вахтангова Александр Олешко, «Телеперсоной года» стала журналист и телеведущая Яна Чурикова.
Фото: кадр из фильма "Вызов"