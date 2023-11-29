В Новосибирске впервые исполнят вживую сюиту Артемьева

В Новосибирске впервые исполнят живьем музыкальную сюиту композитора Эдуарда Артемьева, уроженца города.
Композиция была специально написана для фильма Андрея Кончаловского «Щелкунчик и Крысиный король». Произведение будет исполнено в концертном зале Новосибирской филармонии, передает
ТАСС.
Сообщается, что выступление состоится в рамках Международного конкурса-фестиваля имени Артемьева.
«Это премьера музыкальной сюиты "Щелкунчик и Крысиный король". Она вообще вживую не исполнялась, она была записана как саундтрек. Сейчас она будет исполняться целиком, от начала до конца», — рассказал глава Союза молодых композиторов Сибири Илья Ильдеркин.
Руководитель добавил, что сюиту исполнит Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением испанского дирижера Сесара Альвареса.
Концерт завершит открытие фестиваля «Сибириада» имени Эдуарда Артемьева.
Фото: скриншот видео RTVI/YouTube