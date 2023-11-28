В Екатеринбург привезли посмертную маску Петра I в рамках Дней Эрмитажа

Посмертную маску Петра I и его «огородную коляску» привезли в столицу Урала из Эрмитажа. Увидеть артефакты можно будет до 3 декября.





Дни Эрмитажа в Екатеринбурге стартовали во вторник, 28 ноября. Фестиваль проходит в восьмой раз. В рамках нынешнего мероприятия открылись три выставки. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский прибыл на открытие дней музея.





«Мы очень рады, как развиваются наши связи с центром «Эрмитаж-Урал». Мы делаем не одну выставку, а три. Мы вместе разрабатываем содержание экспозиций, общую политику», — сказал он.





В музее можно найти выставку одного шедевра из эрмитажной коллекции – «Исполиновы горы» Каспара Давида Фридриха. Гости центра «Эрмитаж-Урал» также увидят уникальные экспонаты в виде подноса из первой пробы меди Екатеринбургского завода (1723) и посмертную маску Петра Великого.





Посетители познакомятся и с парадной «огородной» коляской императора. Предмет представляет собой редкий образец мебели, выполненный на «французский манер».









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