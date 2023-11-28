Оренбургский драмтеатр имени Максима Горького выступил в Уфе с премьерой

Оренбургский государственный областной драматический театр имени Максима Горького выступил с премьерой в Уфе. Показ спектакля «Время Z» состоялся на сцене Башдрамтеатра.





Оренбургский театр представил постановку в рамках межрегионального гастрольного тура. Артисты прочли стихотворения поэта Виталия Молчанова, написанные во время поездок в Донбасс и Крым, а также фрагменты поэмы «Донецк». На экране в это время демонстрировались документальные кадры, которые были сняты в зоне боевых действий. Постановщик спектакля – народный артист России Рифкат Исрафилов, пишет «Башинформ»





«Наш замечательный поэт Виталий Молчанов несколько раз побывал в зоне боевых действий <…> Когда мы в театре впервые познакомились с его произведениями, были потрясены, хотелось, чтобы то ощущение после прочтения прочувствовали и наши зрители», — признался режиссер.





По его словам, спектакль пользуется большим интересом у публики. Первыми зрителями стали гости Оренбургского государственного областного драмтеатра имени Горького в июне 2023 года. Спектакль уже побывал в Самаре. Впереди его ждут Челябинск, Екатеринбург, Казань, Магнитогорск и города Оренбургской области.









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