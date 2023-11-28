Театр Ленсовета заменил спектакли с участием Михаила Боярского после госпитализации артиста

Два спектакля с участием народного артиста РСФСР Михаила Боярского заменили другими в Санкт-Петербургском государственном академическом театре имени Ленсовета. Такая информация появилась на сайте учреждения.





В Театре имени Ленсовета 4 декабря вместо спектакля «В этом милом старом доме» покажут «Ревизора» в 19:00. Постановку «Смешанные чувства» 14 декабря заменят «Синьором из высшего общества».





В сообщении уточнили, что билеты на спектакли действительны, либо подлежат возврату до 9 декабря на первый спектакль и до 19-го – на второй. В постановках Михаил Боярский исполняет роли Эраста Петровича и Германа Льюиса.





Ранее появилась информация о госпитализации артиста. Боярский попал в больницу 27 ноября с инфарктом. Сейчас за ним наблюдают медики.









Фото: YouTube